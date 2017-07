"On n'est pas couché" : Vanessa Burggraf annonce son départ de l'émission

Seulement un an après avoir intégré l'équipe de Laurent Ruquier sur France 2, la journaliste a décidé de mettre fin à une aventure aussi éphémère que mouvementée.

"C'est ma décision, je ne suis pas poussée dehors", assure Vanessa Burggraf dans un entretien accordé au Parisien ce jeudi 6 juillet. Cette décision s'explique par une proposition de France 24 de prendre la direction éditoriale de la chaîne et par les nombreuses critiques dont elle a été l'objet tout au long de la saison.

"La perspective de rentrer dans l'ombre ne me déplaît pas, je dois bien l'avouer. J'ai passé des dimanches un peu difficiles", confie Vanesse Burggraf.

Son fou rire en plateau devant Philippe Poutou et les "fake news" relayées à l'antenne devant Najat Vallaud-Belkacem et Ségolène Royal, notamment, lui ont valu un torrent de reproches sur les réseaux sociaux et dans les médias.

"Le problème, c'est que les journalistes s'arrêtent sur la fake news avec Najat Vallaud-Belkacem. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte, j'ai fait une erreur en 40 émissions, se défend Vanessa Burggraf. Ça arrive à beaucoup de journalistes de faire des erreurs. On ne m'a pas fait de cadeau, ce sont les règles du jeu. Je les accepte", ajoute la chroniqueuse.