Nicolas Bedos dézingue Emmanuel Macron : "le gars se tripote comme s'il fêtait son bac"

Au lendemain des résultats du premier tour de la présidentielle, Nicolas Bedos s'en est vivement pris au candidat d'En Marche! sur Facebook et Twitter, fustigeant notamment son discours tenu porte de Versailles, à Paris.

"Qu'on présente d'urgence des auteurs à notre fringant candidat. Il mérite de meilleurs textes, la République aussi", a ironisé l'acteur.

"Au-delà des longueurs et de l'inouïe faiblesse du style, son discours d'hier soir [dimanche soir] était indigne du moment. Ses formules de victoires follement prématurées, d'une choquante frivolité face à la gravité de l'enjeu", a jugé le comédien.

En outre, pour Nicolas Bedos, l'ex-banquier aurait sans doute dû se montrer plus modeste. "Le FN casse la baraque, une grande partie des électeurs portent le deuil d'une élection, la classe politique toute entière titube en ne sachant même plus à quel taulier se vouer. Et le gars se tripote comme s'il fêtait son bac", assène le réalisateur, avant d'inviter des plumes à déposer leur CV pour venir en aide au candidat.