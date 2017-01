Miss France 2016 couronnée Miss Univers !

Miss Univers, c'est un peu comme l'Eurovision. La France fait généralement pâle figure face aux latinas sensuelles, aux américaines plantureuses… Et un jour, la victoire arrive, sans crier gare ! La victoire s'appelle Iris Mittenaere, vient des Hauts-de-France. C'est donc Miss France 2016 qui devient la nouvelle Miss Univers 2017.

Le titre a été remporté la nuit dernière à Manille (Philippines). Elle devance l’Haïtienne Raquel Pelissier et la Colombienne Andrea Tovar.

Beauty, grace, confidence, intelligence. Those are the qualities embodied by your 65th #MissUniverse, Iris Mittenaere.