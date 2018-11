Michelle Obama bientôt de passage en France à l'occasion de la sortie de ses mémoires

Michelle Obama vient de publier "Becoming", ses mémoires, ce mardi 13 novembre aux Etats-Unis et en France ("Devenir", chez Fayard).

L'ancienne Première dame américaine débute donc une importante tournée dans le cadre de cette sortie en librairies. Michele Obama a déjà programmé onze dates aux Etats-Unis. Elle va également se rendre en Angleterre et en France !

Michelle Obama sera présente en France le mercredi 5 décembre 2018 à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt. Dans le cadre de cette soirée, Michelle Obama échangera avec une personnalité dont l'identité n'a pas encore été révélée.

10% des places seront offertes à des jeunes par l'intermédiaire d'associations.

Une traduction sera proposée de manière simultanée lors de cette soirée avec des casques à disposition du public.

Ce mardi 13 novembre, Michelle Obama débutait sa tournée pour la sortie de ses mémoires à Chicago, dans un stade pouvant accueillir 23.500 personnes. Elle se rendra ensuite à Inglewood, Washington, Boston, Philadelphie, Brooklyn, Detroit, Denver, San Jose et Dallas.

Selon des informations du New York Times, les prix des places aux Etats-Unis ont flambé sur Internet et sur certaines plateformes de reventes.

Reste à savoir si Barack Obama accompagnera son épouse lors de sa venue en France le 5 décembre prochain.

We’re finally here! I hope that this book might help each of you embrace the beauty of who you are, and I wish you all the best in your own process of becoming. https://t.co/tOEk59nT71 #IAmBecoming pic.twitter.com/1VD6nCZN41

— Michelle Obama (@MichelleObama) 13 novembre 2018