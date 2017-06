Michel Sardou a un béguin pour…Brigitte Macron !

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

"Elle est intelligente, discrète, charmante", estime-t-il. "On sent qu'elle le tient serré", ajoute-t-il à propos d'Emmanuel Macron. Reste à savoir ce que son épouse, Anne-Marie, pensera de cette déclaration d'"amour"…

Lors d'une interview accordée ce week-end au Journal du Dimanche, Michel Sardou a avoué que Brigitte Macron était tout à fait son style. Le chanteur, marié depuis 16 ans, a donc un béguin pour l'épouse du président de la République, Emmanuel Macron. "Je n'attache aucune importance à l'âge de Brigitte Macron. Je la trouve belle", déclare l'artiste. "Si Emmanuel Macron se comporte comme François Hollande avec Valérie Trierweiler, et qu'il ne veut plus d'elle, je la prends tout de suite", affirme-t-il.

