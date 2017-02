Météo : la remplaçante de Catherine Laborde sera Tatiana Silva

La question se posait depuis le départ surprise de Catherine Laborde, le 2 janvier, visage historique de la météo de TF1 depuis 1989 : qui allait la remplacer ? Celle qui est partie pour ne pas devenir "la grand-mère de la météo" va être remplacée par une jeune femme, Tatiana Silva.

Née en 1985, Tatania Silva a été élue miss Belgique 20 ans plus tard, avant de se lancer dans la présentation de la météo sur M6 en 2013, sur TV5 Monde ainsi qu'à la RTBF. "Depuis plusieurs années, elle a su se forger une belle expérience à la présentation de la météo et nous a convaincues par son enthousiasme, sa motivation et sa maîtrise du métier", a salué Catherine Nayl, DGA en charge de l’information Groupe TF1. Sur la RTBF, la jeune femme, originaire du Cap-Vert, tient aussi une chronique mensuelle culturelle dans l'émission "C'est du Belge", ainsi qu'une chronique hebdomadaire dans le magazine "Vis ta mine".

Elle continera ces émissions en plus de la météo de TF1 et LCI.

"Tatiana poursuit son ascension en se tournant vers la France. Nous ne pouvons que la féliciter pour cette belle promotion et la remercier pour sa contribution à l'équipe de la météo", a réagi la RTBF.