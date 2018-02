Mennel Ibtissem annonce son départ de "The Voice", après la polémique sur ses tweets

La pression a fini par être trop forte : Mennel Ibtissem a annoncé qu’elle "quittait l’aventure" de l'émission de TF1, "The Voice", après la révélation d'anciens tweets polémiques. La jeune femme de 22 ans s’est exprimée à travers un message vidéo posté sur son compte Facebook.

"J'ai un message à vous faire passer", a-t-elle commencé. "En tant qu'artiste, chanteuse, j'ai participé à "The Voice" avec l'intention de rassembler, pas de diviser, d'ouvrir les esprits, pas de les assombrir. J'ai foi en l'humanité et en la bienveillance des gens. J'ai foi en un futur rempli d'amour, de paix et de tolérance. J'ai foi en mon pays, la France".

La jeune femme a poursuivi : "Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent mon intention de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance. Je n'ai jamais songé blesser qui que cela soit et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte. J'ai donc pris la décision aujourd'hui de quitter cette aventure".

Depuis quelques jours, la jeune femme était au cœur d’une vaste polémique. Son interprétions de Hallelujah de Leonard Cohen avait séduit le jury de "The Voice" et les téléspectateurs. Mais les internautes avaient retrouvées des messages très controversés publiés après les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray. Elle avait notamment déclaré que "les vrais terroristes, c'est notre gouvernement".