Mariage du prince Harry et de Meghan Markle : Kensington Palace sélectionne des invités "anonymes"

Selon l'édition britannique du Elle, 2.640 personnes "anonymes" pourront assister à une partie du mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, le 19 mai prochain. Pour l'heure, 1.440 privilégiés ont déjà été choisis. Il s'agit notamment des habitants de Windsor, des membres de charités et des étudiants de la région. Le reste sera sélectionné par neuf lords-lieutenants régionaux, dont le rôle officiel est de représenter la reine dans chaque comté du pays.

Les candidats devront répondre à plusieurs critères

"Nous avons contacté les bureaux des lords-lieutenants à travers le Royaume-Uni pour leur demander de nommer des individus de leur communauté qui mériteraient, selon eux, une invitation", a expliqué à Elle UK un porte-parole de Kensington Palace.

Les personnes ne seront pas choisies au hasard, elles devront répondre à plusieurs critères. Les invités doivent venir "d’un éventail de milieux très variés, incluant des jeunes gens qui ont fait preuve d’un fort leadership et/ou qui ont servi leurs communautés", selon le palais royal. Les heureux élus pourront attendre dans le parc du château les mariés et leurs invités, et assister, donc, à la procession en calèche.

La reine Elizabeth donne "son consentement" pour le mariage

À noter que mardi 14 mars, la reine Elizabeth II a donné son "consentement" pour ce mariage. Cette déclaration a été publiée dans une lettre officielle : "Je déclare mon consentement à un contrat de mariage entre mon très aimé petit-fils, le prince Henry Charles Albert de Galles et Rachel Meghan Markle, un consentement que je souhaite voir marqué du Grand sceau et inscrit dans les livres du Conseil privé", a-t-elle écrit. Après avoir laissé entendre qu'elle n'assisterait pas au mariage des deux tourtereaux, elle sera finalement présente à l'événement. Elle devrait également prendre en charge financièrement, le service à l'église, la musique, les fleurs et la réception du mariage.