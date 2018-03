Manger trop souvent au restaurant serait particulièrement mauvais pour la santé

Un petit "restau" ce samedi ? Mieux vaut oublier… Pour préserver sa santé physique, il convient de privilégier les repas maison. C’est la conclusion d’une étude menée par des chercheurs de l’Université George Washington à Washington D.C.. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Environment International et relayés par The Guardian. Les chercheurs ont étudié les habitudes alimentaires de 10.253 personnes, les interrogeant sur qu’elles avaient mangé - et où - au cours des 24 heures précédentes.

D’après les conclusions, le fait de manger régulièrement dans les restaurants et les établissements de restauration rapide provoquerait une hausse des niveaux totaux de produits chimiques nocifs dans le corps, en particulier les phtalates, classés parmi les perturbateurs endocriniens.

Ils sont notamment massivement utilisés pour améliorer la flexibilité et la solidité des emballages en plastique. L'organisme d'une personne ayant mangé un repas à l'extérieur dans les vingt-quatre heures précédentes aurait un taux de phtalates moyen 35 % plus élevé que quelqu'un ayant mangé un plat préparé à domicile.

Les résultats sont particulièrement marquants chez les jeunes. Ceux qui avaient consommé du fastfood avaient 55 fois plus de produits chimiques dans l’organisme que les adolescents ayant mangé des plats préparés maison.