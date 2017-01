Des loups en région parisienne ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

« En collaboration avec l’association Alliance avec les loups, explique au Parisien le président de l’Observatoire du loup, Jean-Luc Valérie, nous avons réunis de nombreux éléments depuis avril dernier. Trois canidés sauvages sont en train de s’installer dans le sud de la région parisienne. Deux zones de dispersion sont déterminées. Une première dans le nord Essonne – sud Yvelines d’une surface de 40 000 ha est investie par deux canidés. La seconde zone concerne le sud Essonne – centre Seine-et-Marne et s’organise sur une surface de 60 000 ha, avec un seul individu ».

Les indices sont très nombreux : après les hurlements entendus dans l’Essonne en 2015, c’est une tanière en Yvelines en avril 2016 et des empreintes en Essonne, entre autres, qui ont été découvertes.

Le loup aurait fait son entrée en région parisienne. C’est ce qu’affirment deux associations spécialisées dans l’observation de cet animal : l’Observatoire du loup qui compte des spécialistes comme des géographes et des biologistes et l’association Alliance avec les loups.

