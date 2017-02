Lionel Messi trouve ses voisins trop bruyants, il rachète leur maison

Ah, la vie des stars… Paillettes, champagne, fêtes dionysiaques jusqu'au petit matin. Ou pas... En tous cas, pas pour Lionel Messi. Le footballeur le plus célèbre de la planète ne serait pas vraiment du genre nouba en discothèque. Non, "la Pulga" apprécierait plutôt les soirées paisibles avec sa femme et ses fils. C'est ce que nous apprend notamment son co-équipier Ivan Rakitic, qui a accordé une interview au média croate Novi List.

"Le monde entier fait des histoires de Messi, Suarez et Neymar, mais ces gars sont comme tout le monde", a-t-il indiqué. "Il n'y a rien de spécial à leur sujet. La majorité des joueurs du Barça, y compris Messi, Suarez ou moi-même, sommes très famille et évitons les fêtes et les bars".

Et le milieu de terrain de livrer un anecdote croustillante sur Léo Messi… qui en dit aussi long sur l'état (excellent) de ses finances. “Moi, je n’ai jamais eu de problèmes avec mes voisins, pas comme Messi par exemple quand il a acheté sa maison à Castelldefels", a-t-il révélé. "Ses voisins étaient un peu bruyants, du coup Leo a dû acheter leur maison pour être tranquille". Une solution radicale, mais diablement efficace apparemment.