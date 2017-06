Laurent Ruquier se sent "trahi et cocufié" après son vote pour Mélenchon

On ne l'y reprendra pas à deux fois. Après avoir accordé son vote à Jean-Luc Mélenchon, Laurent Ruquier n'en finit plus de regretter son choix. "J’ai trouvé l’attitude de Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour tellement déplorable que je me suis senti cocufié et trahi. Quand on est leader politique, on se doit d’être responsable. Il aurait dû dire: faites ce que vous voulez mais moi, je vais voter Macron pour faire barrage au FN" explique-t-il au Monde.

Et de trancher : "Quand les médias se sont aperçus qu’il montait à 18% et qu’il pouvait éventuellement être au second tour, il faut reconnaître qu’ils l’ont descendu. C’est la seule petite excuse que je lui accorde mais cela n’empêche pas qu’il a perdu définitivement ma voix, y compris pour les législatives."