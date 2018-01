Laetitia Casta : "Après, ça va être quoi, 'balance ta salope?'"

L'affaire Weinstein, encore et toujours. La tribune publiée dans Le Monde - et signée entres autres par Catherine Deneuve et Catherine Millet - a relancé un peu plus le débat sur la libération de la parole des femmes. Invitée à s'exprimer sur ce sujet dans les colonnes de Corse-Matin, Laetitia Casta a indiqué "ne pas être d'accord avec cette idée de #balancetonporc. Après, ça va être quoi, balance ta salope ?". L'actrice française estime que "ce n'est pas dans l'agressivité que l'on va faire avancer les choses, ce n'est pas dans la haine de l'homme".

L'ancienne top-model poursuit : "Je ne me considère pas comme une féministe mais comme une femme"...

tout en invitant à dépasser le prisme hollywoodien. "Lorsque je vois des femmes battues à mort et qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est ça qui me choque vraiment" lance-t-elle. "On va parler des actrices hollywoodiennes comme de victimes, oui mais alors parlons de toutes les victimes. Mais aussi des héroïnes. Ces sportives qui réussissent des exploits et qui n'ont pas une grande couverture médiatique. Parlons de tout et je suis d'accord !".