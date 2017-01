Kim Kardashian : "Il sort une arme et je lui montre la bague"

Début octobre, dans un palace du 8e arrondissement de Paris, Kim Kardashian avait été braquée, ligotée, bâillonnée et dépouillée de ses bijoux, pour un montant évalué à 9 millions d'euros. Un évènement traumatisant pour la star de télé-réalité, qui s'est depuis fait particulièrement discrète.

Alors que l'enquête avance - six suspects, dont le chef présumé du commando, ont été mis en examen et incarcérés vendredi - le Journal du Dimanche a mis la main sur l'audition devant les policiers français de la star, juste après le braquage.

L'audition avait débuté à 4h30 du matin, pour se terminer à 5h30.

"J’ai entendu du bruit à la porte, comme des pas, et j’ai crié pour demander qui était là, personne n’a répondu. J’ai appelé à 02h56 mon garde du corps. J’ai vu par la porte coulissante deux personnes arriver plus le monsieur de l’accueil qui était attaché. Les deux hommes étaient cagoulés, l’un avait un masque de ski et il avait une casquette et une veste avec "Police" écrit dessus", a-t-elle expliqué aux policiers.

"Il m’a demandé avec un fort accent français ma ring (bague). Elle se trouvait sur la table de chevet, elle vaut 4 millions de dollars. Je lui réponds que je ne sais pas, il sort une arme et je lui montre la bague. Il a dirigé l’arme vers moi. Il prend la bague, il a des gants. Il m’a demandé où sont les bijoux et l’argent", décrit le PV d'audition.

"Ils m’ont attachée et mis des câbles en plastique et du scotch sur les mains, puis m’ont scotché ma bouche et mes jambes. Ils m’ont portée dans ma salle de bains, plus précisément dans ma baignoire", a ajouté Kim Kardashian.