Karine Lemarchand quitte Twitter et son "déversoir de haine"

"Twitter aujourd'hui est devenu un tel déversoir de haine que je n'ai plus de plaisir à communiquer". Il est fini le temps des gazouillis pour Karine Le Marchand. Ce lundi, l'animatrice star de M6 a annoncé qu'elle claquait la porte du réseau social Twitter. "Les ultras de tous poils, insultants, capables de vouloir la mort de celui qui ne pense pas comme eux (tout en brandissant l’étendard de la tolérance), rendent ce lien [les autres internautes] impossible" dénonce-t-elle.

Une décision qui fait suite à une polémique déclenchée sur le réseau social par son tweet du 8 mars - journée internationale des droits de la femme - où elle saluait les hommes "aimants et respectueux, sans le regard desquels nous ne nous sentirions pas autant femmes".

Sans clairement le citer ad nominem, la présentatrice de "L'Amour est dans le pré" évoque également son idylle avec JoeyStarr comme possible raison de son départ de Twitter. "Je ne subirai pas le fiel de ceux qui se permettent de me dire si la personne que j’aime est un homme bien, ou pas. A mon âge, je suis capable de discernement, et je suis sidérée que de parfaits inconnus se permettent d’exprimer ce genre de propos