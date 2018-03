Julie Gayet : "Ce quinquennat a été d'une violence folle"

Désormais, ils ne se cachent plus. Julie Gayet et François Hollande sont en couple et ce n'est plus un secret pour personne depuis la fameuse photo du scooter. Pour autant, les deux restent discrets dans leur relation. Pour cette raison, elle n'est pas venue accompagnée, le 4 mars dernier aux Oscars. "C'est vrai que chacun son métier, chacun son monde et on respecte ça. Et même si on est très liés, côte à côte" explique l'actrice à Paris Match.

Elle revient notamment sur les années de la présidence de François Hollande. "Ce quinquennat a été d'une violence folle" raconte-t-elle aujourd'hui. "J’essayais de redon­ner de l’énergie au Président, de prendre soin de lui, d’être à l’écoute." Si elle était présente dans les appartements privés du président, elle refusait d'être à ses côtés dans les cérémonies officielles. "On élit une personne, pas un couple. La fonction de première dame est sexiste. C'est un job qui oblige à arrêter son métier.

En en plus, on ne touche pas de salaire", souligne-t-elle. L'actrice a donc préféré garder sa discrétion.