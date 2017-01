Le jour où la reine d'Angleterre a failli être tuée par balle dans les jardins de Buckingham Palace

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

A Hanoï, une rue des forgerons qui porte de plus en plus mal son nom

En savoir plus

Sous le coup de l'émotion, le garde du corps oublie quelque peu le protocole et s'écrit : "Nom de dieu, Votre Majesté, j'ai failli vous tirer dessus !". Flegme britannique oblige, la monarque a rétorqué paisiblement : "Tout va bien. La prochaine fois, je vous ferai sonner à l'avance, comme cela, vous n'aurez pas à me tirer dessus".

Il était environ trois heures du matin, quand cet employé, chargé de la sécurité de reine, aperçoit une ombre autour du palais royal. Il pense immédiatement à un intrus et à un danger immédiat pour la famille royale : il vise dans la direction de la silhouette, prêt à tirer…. avant de se rendre compte qu'il fait face à Elizabeth II.

La catastrophe a été évitée de peu, de très peu. Selon le quotidien britannique The Times qui a relaté l'information ce mercredi 4 janvier, la reine d'Angleterre a bien failli être tuée par balle lors d'une balade nocturne dans le parc de Buckingham Palace, une de ces promenades qu'elle effectue lorsqu'elle ne parvient pas à trouver le sommeil.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres