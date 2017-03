Jane Birkin estime n'avoir "plus que dix ans" à vivre

Les années 2010 ont ressemblé à un long chemin de croix pour Jane Birkin. En décembre 2013, sa fille Kate Berry est retrouvée morte, après une chute du balcon de son appartement, situé au quatrième étage d'un immeuble parisien. Quelques moins plus tard, la chanteuse apprend qu'elle est frappée d'une leucémie, une maladie qui l'a clouée durant 18 mois sur un lit d'hôpital.

Mais aujourd'hui, l'ancienne compagne de Serge Gainsbourg, âgée de 70 ans, a repris du poil de la bête et veut profiter de la vie. "Les docteurs m’ont sortie de la maladie, ce fut aussi une forme de réveil", a-t-elle indiqué dans un entretien accordé à Paris Match. "J’ai compris, que je le veuille ou non, que je n’avais plus que dix ans devant moi.

Bon, si je fais comme maman, peut-être un peu plus. Mais il n’y a pas un moment à perdre".

Sur sa fille disparue, elle déclare : "J'ai eu la chance d'avoir Kate pendant quarante-six ans", confiant cependant ne plus avoir eu "envie de rien pendant deux ans" suite à sa mort. "Je crois fermement que les belles choses peuvent aider à vivre" estime encore celle qui assure ne jamais avoir fait "d'excès". Jane Birkin va prochainement débuter une tournée baptisée Gainsbourg symphonique où elle interprète les plus grands titres de Serge Gainsbourg.