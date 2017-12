Insultée par Mathieu Kassovitz, la police de Nantes porte plainte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Contresens mortel sur l'A6 : le conducteur sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants

Proximus TV Une femme de 38 ans de Jérusalem devient grand-mère et accouche de triplés

En savoir plus

Sa réaction avait créé un tollé sur le réseau social, le syndicat Unité SGP Police-FO avait alors dénoncé des propos "intolérables" et demandé à Gérard Collomb de porter plainte.

La police de Nantes a décidé de porter plainte contre Mathieu Kassovitz pour "outrage". L'acteur et réalisateur avait réagi à un tweet où des policiers avaient procédé à une recherche de stupéfiants dans un hôpital. Il avait alors traité de "bandes de bâtards" les policiers concernés.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres