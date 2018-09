L'incroyable histoire de cette jeune fille qui séduisait des nazis pour les tuer

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Elle avait toujours porté avec fierté ce "mal nécessaire", mais a de même refusé de dire combien de personnes elle avait descendu alors. Elle et sa soeur sont sorties indemnes de ce conflit. Son amie Hannie Schaft n'a pas eu cette chance : elle tuée quelques car reconnue du fait de sa belle chevelure rousse. Elle-même dit avoir combattu le traumatisme de la guerre en se mariant et en ayant des enfants quand l'armistice a été signée.

Elle a aussi caché des Juifs et... executé de nombreux nazis avec sa soeur Truus et son amie Hannie Schaft.

A l'âge de 14 ans, cette hollandaise avait rejoint la Résistance pour lutter contre l'envahisseur nazi. Née dans une famille communiste de la ville d'Haarlem, elle rejoint un groupe affilié aux communistes pour faire sauter des ponts et des voies de chemin de fer à la dynamite.

C'était une héroïne de guerre pas comme les autres. Ou plutôt, une héroïne de la Résistance contre les nazis lors de la Seconde guerre mondiale. Freddie Overstegen vient de s'éteindre à l'âge de 92 ans, au Pays-Bas. Et elle emporte avec elle son incroyable histoire.

