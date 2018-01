Une île paradisiaque à vendre en plein cœur des Caraïbes

Vous avez envie de vous faire plaisir avec votre prime de fin d'année ? L'agence Damianos Sotheby's International Realty propose depuis quelques jours de vous payer une petit paradis terrestre, avec l'île paradisiaque de Whale Cay, située dans les îles Berry, au coeur des Bahamas.

L'annonce a le mérite de proposer un mix entre aventures et confort, puisque les heureux résidents disposeront de 232 hectares de terrain, d'un aéroport privé, de 13 plages de "sable blanc" étendues sur 11 kilomètres, mais aussi de l'eau potable et de l'électricité. Pour rester en contact avec l'humanité, l'île de Chub Cay, située à environ 5 kilomètres de Whale Cay, propose restaurants et station d'avitaillement, afin de se fournir en carburant.

Pour les plus people de nos lecteurs, précisions que cette île a appartenu à partir des années 1930 à Marion Carstairs, une navigatrice qui se faisait appeler "Joe" et qui était connue pour avoir été la femme la plus rapide sur l'eau. La Britannique avait eu le nez creux, achetant Whale Cay pour 40.000 dollars et la revendant en 1975 pour un million. Elle y a accueilli plusieurs actrices célèbres parmi lesquelles Marlene Dietrich... avec qui elle aurait eu une aventure, à en croire Forbes.