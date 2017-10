L'île de Madagascar, victime du retour inquiétant de la peste

On compte pour l'instant 33 morts dans l'épidémie de peste qui frappe la grande île africaine de Madagascar. Une situation qui inquiète les autorités, lesquelles ont décidé de fermer plusieurs universités afin d'endiguer la progression de la maladie. Les rassemblements publics sont interdits à Antananarivo, la principale touchée.

Ces épidémies sont en fait moins rares qu'on ne le croit.

On compte plusieurs centaines de morts de cette maladie chaque année sur l'île. Mais contrairement aux épidémies précédentes, généralement développée en milieux ruraux, celle-ci est particulièrement inquiétante car touchant les secteurs urbains. Et donc à même de se transmettre à une vitesse exponentielle. Plus de 200 personnes ont été infectées jusqu'ici, mais la maladie, qui peut être soignée,