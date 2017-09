Harry Dean Stanton, acteur fétiche de David Lynch, est mort

Un géant du cinéma s'en va. L'acteur Harry Dean Stanton est décédé vendredi à l'âge de 91 ans. Il avait tourné dans environ 200 films et épisodes de séries télévisées, de 1954 à 2017, et était dernièrement à l'honneur dans la nouvelle saison de Twin Peaks. Son dernier film, Lucky, le voyage spirituel d'un athée avec David Lynch, sortira fin septembre aux États-Unis et en décembre en France.

D'abord cantonné à des seconds rôles, Harry Dean Stanton s'est fait une place dans le coeur des cinéphiles avec Le Malin, de John Huston (1978), puis, l’année suivante, Alien, de Ridley Scott, et The Rose, de Mark Rydell.

Il restera aussi dans les annales pour sa performance dans Paris, Texas où son interprétation d'un père amnésique valut à Wim Wenders la palme d'or à Cannes en 1984.

David Lynch, qui l'avait filmé dans la série culte Twin Peaks , dans Sailor et Lula et Une histoire vraie, a été l'un des premiers à rendre hommage à l'un de ses interprètes fétiches. "Le magnifique Harry Dean Stanton nous a quittés. Il n'y a personne comme Harry Dean. Tout le monde l'aimait. Et pour cause. Il était un acteur formidable. Et un être humain fantastique. (...) Tu vas vraiment nous manquer", a-t-il écrit.