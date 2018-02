Harcèlement sexuel : "Quand on exagère les choses, on perd du pouvoir" affirme Véronique Sanson

Pour ou contre. Toutes les femmes interviewées doivent désormais se prononcer sur le mouvement #Balancetonporc. Sur Europe 1, c'est la chanteuse Véronique Sanson, qui s'est exprimée. Si elle reconnait l'importance de ce combat, elle met en garde : "Il ne faut pas détruire ce combat par des exagérations" explique-t-elle. "Si on ne peut même plus séduire… la séduction, c'est tellement important. Il y a des gros lourds. Je ne veux même pas les traiter de porcs car les porcs sont des animaux formidables" s'amuse-t-elle.

"Je suis vraiment gênée par certains excès qui annulent toute cette montée en puissance du féminisme" poursuit la chanteuse. "Quand on exagère les choses, on perd du pouvoir." Et de révéler une petite anecdote : "J'ai été sifflée dans la rue, ça m'a fait plaisir. Ce qui n'est plus le cas" précise-t-elle, en rigolant.