Harcèlement sexuel : House of Cards va s'arrêter après la mise en cause de Kevin Spacey

L'affaire Weinstein est en train de faire table rase du passé. Cette fois, c'est la célèbre série House of Cards, une des plus populaires de ces dernières années, qui en fait les frais. Netflix et la société Media Rights Capital qui produisent le show ont annoncé que la "6e saison sera la dernière," soulignant qu'ils étaient "profondément troublés par les informations de la nuit dernière concernant Kevin Spacey."

En l'occurrence, le comédien vedette est accusé d'avoir fait des avances insistantes à un adolescent de 14 ans, en 1986. S'il affirme ne pas s'en souvenir, il a néanmoins présenté ses excuses.

Il en a aussi profité pour faire son coming out. Une information critiquée, de nombreux observateurs l'accusant de vouloir faire écran de fumée.

"En réaction aux révélations de la nuit, les responsables des deux sociétés sont arrivés à Baltimore cet après-midi pour rencontrer les acteurs (de House of Cards, NDLR) et s'assurer qu'ils continuent à se sentir en sécurité et soutenus. Conformément au planning, Kevin Spacey n'est pas sur le tournage en ce moment" précise le communiqué des producteurs.