Google Home : l'assistant domestique 2.0 arrivera en France le 3 août

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Heurts entre police et manifestants à la veille du G20 à Hambourg

Qu'il s'agisse d'allumer la lumière, écouter de la musique sur Spotify, lancer une vidéo sur son téléviseur par Chromecast… le propriétaire du Google Home devra simplement prononcer "OK Google" pour formuler une requête.

Sa technologie s'appuie sur l'intelligence artificielle Google Assistant afin de répondre aux questions vocales de ses utilisateurs et interagir avec les différents objets connectés de la maison.

Le géant du net a annoncé jeudi matin une date définitive : le Google Home sera disponible le 3 août 2017 en ligne, et le 8 août en magasin. Cet assistant domestique d'un genre nouveau sera commercialisé au prix de 149€.

