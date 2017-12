Google est parvenu à créer une voix artificielle indiscernable d'une voix humaine

Google, adepte de l'intelligence artificielle, vient de réduire un peu plus la limite qui sépare l'homme et la machine. En l'occurrence, cette qui sépare une voix humaine d'une voix synthétique. Jusqu'à présent, reconnaitre une voix d'ordinateur ne présentait pas de grandes difficultés en raison des intonations mal venues de la machine.

Désormais, Google a gommé ces défauts et va proposer une voix indiscernable d'une voix humaine, baptisée Tacotron 2. Des systèmes de neurones artificiels analysent le texte et repèrent bien mieux les subtilités linguistiques. Preuve de son efficacité, Google a publié des extraits où des textes sont lus par Tacotron 2 et par une voix humaine.

Le résultat est bluffant…