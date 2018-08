Gare à toi Elon Musk, la concurrence arrive, et c'est une Kalachnikov !

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Eliminatoires CAN 2019 : Aliou Cissé s'attend à un match difficile contre les Baréas

Marche patriotique et pacifique des partisans du candidat Soumaila Cissé demain samedi Défient-ils l’ordre républicain? - Mali Demain - 24 aout 2018

Séisme de magnitude 7,1 à la frontière entre Pérou et Brésil, pas de victimes

Travaux non-déclarés, conflit d'intérêts... On vous résume les trois affaires qui plombent Françoise Nyssen

Le design très osé et rétro de la voiture n'est pas du goût de tous, mais nous, on adore !

Et la marque russe affiche ses ambitions : "Cette technologie nous permettra d'être dans les ranges des producteurs mondiaux de voitures électriques comme Tesla, et d'en être les concurrents".

Le fabricant d'armes russe Kalachnikov a dévoilé jeudi son nouveau modèle de voiture électrique. Son nom, la CV-1. Bleu pâle, inspiré des voitures de l'ère soviétique, cette "supervoiture électrique" est capable de rouler pendant 350 km sans être rechargée. Un mélange de technologie très avancée et de voiture d'antan - le modèle dont elle est inspiré, la "Izh-Kombi", date des années 1970.

