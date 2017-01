Football : Zacharie Noah, père de Yannick et grand-père de Joakim Noah, est décédé

L'ancien footballeur Zacharie Noah, père de l'ancien tennisman Yannick Noah, est décédé ce dimanche matin à Yaoundé, dans son Cameroun natal, a annoncé Yannick Noah sur Twitter.

Ce dimanche matin à Yaoundé Zacharie Noah nous a quitté, paisiblement dans son sommeil. Il est parti entouré de toute sa famille. — Yannick Noah (@NoahYannick) 8 janvier 2017

Né en 1937 au Cameroun, qui était encore sous protectorat français, Zacharie Noah a été Défenseur pour le Stade saint-germanois, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), un des ancêtres de l'actuel Paris Saint-Germain (PSG).

Il a aussi joué à Sedan, où est né Yannick en 1960. Il avait d'ailleurs gagné la Coupe de France avec l'équipe ardennaise en 1961, avant d'arrêter sa carrière en 1963 pour cause de blessure.

20 ans plus tard, il avait ému les Français en se précipitant sur le court de Roland-Garros pour prendre son fils dans ses bras, quand Yannick Noah avait remporté le Grand Chelem.

La lignée sportive des Noah continue aujourd'hui avec son petit-fils Joakim, basketteur des New York Knicks plusieurs fois All Star en NBA. "Mon père et mon grand-père étaient des guerriers. Ils ont travaillé dur pour y arriver. On me dit : C'est facile pour Joakim, il a ça dans le sang. Mais on ne se rend pas compte à quel point il faut bosser. J'ai appris ça d'eux", déclarait Zacharie Noah en 2007.

"J'ai toujours montré mes émotions. Je tiens cela de mon père, de mon grand-père", confiait de son côté Joakim à la même époque.