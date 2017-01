Football : un incroyable but d'Olivier Giroud fait le tour du monde et enflamme les réseaux sociaux

C'est ce qui s'appelle commencer l'année sur des chapeaux de roues. 2017 venait à peine de débuter qu'Olivier Giroud a inscrit ce qui restera comme un des plus beaux buts de la saison. Oui, oui. Dimanche, face à Crystal Palace (2-0), l'attaquant français du club d'Arsenal a provoqué un véritable raz de marée médiatique, plongeant même Twitter dans l'hystérie collective durant quelques heures.

Difficile en effet de faire la fine bouche devant ce bijou footballistique, une talonnade aérienne qui rentre avec l'aide de la transversale, un coup du scorpion comme on dit dans le jargon.

LE BUT DE L’ANNÉE dès le 1er janvier !

Quelques minutes après la fin du match, "Giroud" était le sujet le plus évoqué sur le réseau social dans la tendance "monde", mentionné 293 000 fois. La ferveur s'est propagée en Afrique et même aux Etats-Unis, pourtant pas très fan de ballon rond. Jamais avares de superlatifs, les journaux sportifs se sont emballés : l'Équipe a évoqué par exemple "Un moment de magie", le Daily Mail "une œuvre d'art", et l'Espagnol AS affirme qu'il s'agit déjà du "but du siècle".

Modeste, l'attaquant français a avoué avoir eu beaucoup de chance. "J'étais en déséquilibre, j’ai eu une réussite maximale… Je n’avais jamais tenté ça avant, je crois que c'est mon plus beau but !".