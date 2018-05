Finale France-Brésil en 1998 : Michel Platini reconnaît "une petite magouille"

Michel Platini vient de lâcher une bombe dans le monde du football. Alors que les instances européenne et mondiale du football, l'UEFA et la FIFA, sont régulièrement soupçonnées de fraude dans l'organisation des compétitions internationales, le coprésident du comité d'organisation de la Coupe du Monde 1998 a révélé sur France Bleu, dans l'émission "Stade Bleu" qui sera diffusée dimanche 20 mai, qu'une "petite magouille" avait eu lieu afin de rendre possible un match France-Brésil en finale, il y a 20 ans de cela, relate France Info ce vendredI.

"Vous pensez que les autres ne le faisaient pas […] ? Tu penses…"

"Quand on a organisé le calendrier, on a fait une petite magouille", admet l'ancien numéro 10 des Bleus. "Si on finissait premier du groupe et que le Brésil finissait premier, on ne pouvait pas se rencontrer avant la finale. On est à la maison, il faut bien profiter des choses !", lâche-t-il, dans une gêne dissimulée, mais tout de même visible. En plaçant la France et le Brésil, alors têtes de série, dans les groupes A et C, et non aléatoirement, comme le veut la règle, Michel Platini et ses "complices" ont ainsi évité à l'équipe de France de rencontrer la formation auriverde avant l'ultime match de la compétition.

"On ne va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles", poursuit l'ancien numéro 10 des Bleus. "Vous pensez que les autres ne le faisaient pas dans les autres Coupes du monde ? Tu penses…" Suspendu jusqu'en 2019 de toutes activités liées au football en raison d'un paiement jugé déloyal de 1,8 million d'euros reçu de la part de l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, Michel Platini n'a visiblement plus grand-chose à perdre. De quoi expliquer cette déclaration fracassante. Une séquence à retrouver ci-dessous.