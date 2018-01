Et la ville où il fait -62°C est…

Dans la région de Yakutia, dans un village qui compte 500 habitants, au nord de la Sibérie, le mercure n’arrive même pas au plus bas niveau du thermomètre. En cause, la température est de -62°C, tandis que la moyenne du mois de janvier est de -50°C. Un record qui n’avait pas été battu depuis 1933 dans la région.

Le froid est si piquant qu’il brûle la peau.

Les locaux ne sortent pas dehors. Si certains le font quand même, leurs cils et cheveux se gèlent immédiatement. Des habitants ayant une voiture la laissent allumée toute la journée, de peur qu'elle ne s'allume plus jamais à cause de ce froid. Ce n’est pas la première fois que des records sont enregistrés au-dessus du cercle polaire. En 2013, la NASA avait détecté par analyse satellite une température de -94,7 degrés en Antarctique.

The temperature in Oymyakon hits -79°F (-62°C). Schools don't closing until the -52°C over there. I just got confused of 9°F outside, lol 😂.

