Il est désormais possible de visiter l'ISS sur Google Street View

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pêches et abricots: grogne française face à la concurrence espagnole

En savoir plus

Cette visite permet désormais non seulement d’explorer les recoins de la station, dont les laboratoires par exemple, mais aussi d’en apprendre plus sur la façon dont ses occupants y vivent.

Contrairement aux lieux présentés par Google Street View habituellement, cette visite de l'ISS a été source de challenges uniques : "Nous avons utilisé deux tendeurs attachés de part et d'autre des modules.

Toujours voulu vous emmener dans l'espace, maintenant c'est presque possible avec Google Street view! Explorez l'ISS https://t.co/VixnEpGbLQ

En se basant sur près de 1.700 photos prises par l'astronaute français Thomas Pesquet durant son séjour de six mois dans l’ISS, Google Street View nous offre désormais la possibilité de visiter la station à 360 °.

Vous avez toujours rêvé de visiter la Station spatiale internationale (ISS), mais vous n'êtes ni astronaute, ni milliardaire russe ? Réjouissez-vous ! Grâce à Google, c'est désormais possible.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres