L'épave du Titanic pourrait totalement disparaitre d'ici une vingtaine d'années

269 mètres de long pour un poids de plus de 52 000 tonnes… Le Titanic et son dramatique naufrage ont marqué les esprit par la taille de ce navire réputé insubmersible et qui repose à 3821 mètres dans l'Atlantique Nord. Le mastodonte des mers devrait pourtant bientôt totalement disparaitre. Plusieurs études affirment ainsi qu'il devrait être rongé et désintégré d'ici une vingtaine d'années.

La faute à une bactérie, détectée en 2010 sur un échantillon du Titanic, remonté pour sa part en 1991. Baptisée pour l'occasion Halomonas titanicae, elle s'attaque au bateau et résiste parfaitement à la pression écrasante et à l'obscurité ambiante.

Si bien qu'elle devrait faire disparaitre le bateau au cours des années 2030.

Reste à savoir d'où vient cette fameuse bactérie. Était-elle déjà présente ou est-elle apparue avec le naufrage ? Les chercheurs l'ignorent encore.