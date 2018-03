Les Enfoirés pour la première fois sous les 10 millions de téléspectateurs

Traditionnellement meilleure audience de l'année en France, les Enfoirés ont-ils souffert du conflit entre TF1 et Canal + ? Ce vendredi, 9,7 millions de personnes, soit 45,2% du public, ont suivi le concert caritatif sur la Une. C'est son plus faible score depuis que le show annuel est diffusé sur TF1, depuis 2001.

En un an, le show a perdu 370.000 fidèles et 0,4 point de part d’audience : 10.067.000 téléspectateurs étaient devant leur téléviseur en 2017. Entre 2012 et 2014, la diffusion dépassait même largement les douze millions de téléspectateurs.

Vendredi dans la journée, Canal+ avait rétabli le signal de la première chaîne pour proposer ce show à ses abonnés.

"Il est hors de question de pénaliser une cause telle que celle des Restos du Cœur", expliquait Maxime Saada, le directeur général du groupe Canal+ sur l’antenne de franceinfo. Mais tous les abonnés s'en sont-ils rendu compte, alors que la chaîne était indisponible depuis une semaine ?

Pour ceux qui ont raté le concert, le double CD et le DVD « Enfoirés 2018 : Musique ! » est d'ores et déjà disponible avec l’intégralité du concert dans tous les points de vente habituels et sur les plateformes de téléchargement légal. Chaque vente permet à l’association de distribuer 17 repas.