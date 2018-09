En Allemagne, le premier train à hydrogène entre en exploitation

D'un point de vue écologique, la promesse est alléchante : depuis ce lundi 17 septembre, deux trains à hydrogène circulent entre les villes de Cuxhaven et Buxtehude, dans la banlieue de Hambourg, en Allemagne.

Le Coradia iLint fonctionne avec des piles à combustible et ne rejette aucun gaz polluant, seulement de la vapeur d'eau à l'échappement. Il est capable de transporter 300 personnes à une vitesse maximum de 140 km/h.

Rechargeable en quelques minutes grâce à une station mobile installée au milieu de la ligne, il dispose d'une autonomie de 1 000 km.

Fabriquées par Alstom, les deux rames déjà en service en Allemagne seront supplées par quatorze autres trains, à partir de 2021. Si l'investissement total s'élève à 200 millions d'euros, le gouvernement fédéral de Basse-Saxe a déjà prévu d'investir 8,4 millions d'euros pour fabriquer de l'hydrogène grâce à l'électrolyse et à l'énergie éolienne, et non plus à partir d'énergies fossiles.