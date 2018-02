Emmanuel Macron jouera dans une pièce de théâtre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Europa League: Marseille et Lyon épargnés en 8es

JO-2018 / Biathlon - Relais : Fourcade et les Bleus manquent leur course, la Suède championne olympique

En savoir plus

Selon BFMTV, Emmanuel Macron participera à un conte musical "Pierre et le Loup" (composé par Sergueï Prokofiev), lors d’un concert qui sera donné dans la salle des fêtes de l’Elysée jeudi prochain. « Le concert était initialement prévu pour une date fixée en début décembre mais avait été reporté », ajoute BFMTV. Deux répétitions sont prévues avec la participation du chef de l’Etat. La première aura lieu lundi prochain, la seconde juste avant le spectacle, affirme BFMTV.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres