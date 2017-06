Ecosse : 4700 euros par mois pour devenir nounou... dans une maison hantée

Un couple écossais est à la recherche d'une nounou pour leurs deux enfants de 5 et 7 ans. Habitants dans une maison "charmante, spacieuse, historique" du sud de l'Ecosse, ils offrent un salaire de 50.000£ par an (4700 euros par mois environ) pour préparer le petit-déjeuner, emmener les enfants à l'école, les aider à faire leurs devoirs... Autant d'activités classiques pour ce type de poste.

Là où la situation se corse, c'est que la maison est prétendument hantée. Des phénomènes surnaturels auraient fait fuir les cinq précédentes nourrices, ce qui nuit à l'équilibre de leurs enfants. "On nous a dit qu’elle était hantée quand nous l’avons achetée, mais nous avons décidé de garder un esprit ouvert et de l’acheter quand même, expliquent les deux Ecossais dans leur annonce. Cinq filles au pair ont décidé de partir l’année dernière, chacune avançant des incidents surnaturels comme cause de départ, comme des bruits étranges, du verre brisé et des meubles qui bougent tout seuls", explique le couple.

Les parents assurent n'avoir jamais assisté à des phénomènes étranges et se sont même dit prêts à augmenter le salaire proposé.

Suite à leur annone, ils ont reçu plus de 2000 candidatures.