Pendant ce temps-là, les disciples de Raël préparent l'arrivée d'une immigration d'un nouveau genre

Ces "Elohim", espèce soi-disant beaucoup plus évoluée que nous et pacifiste, doivent être absolument accueillis dignement selon le Mouvement raélien, "comme des parents ont le désir d'être accueillis par leurs enfants".

A quoi servirait un tel bâtiment ? "Préparer l’accueil officiel des scientifiques venus d'une autre planète qui ont créé toutes les formes de vie sur Terre grâce à leur maîtrise parfaite de l'ingénierie génétique, les Elohim, comme annoncé il y a près de 45 ans par Raël." C'est en tout cas ce que prétend "Princess Loona", une des représentantes les plus éminentes de l'organisation en Europe.

