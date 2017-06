Deux frères inventent l'urne funéraire écologique qui transforme les cendres en arbre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'urne est commercialisée pour un peu moins de 150 euros, et le pot d'incubation aux alentours de 450 euros. Ce dernier peut contenir 11 litres d'eau et est connecté à une application mobile, ce qui permet à son propriétaire d'être alerté au moindre manque d'eau.

Cette urne funéraire 100% biodégradable contient du terreau et la graine d'un arbre (plusieurs choix sont disponibles). La plante se développe grâce aux cendres du défunt ajoutées dans le fond de l'urne.

Fondée par deux frères originaires de Barcelone, Gerard et Roger Moline, la société "Bios" a récemment dévoilé son produit phare, une urne biodégradable permettant de faire pousser un arbre à partir des cendres d'un défunt. Dans un article publié jeudi 15 juin, le sité américain Quartz s'est intéressé en détail à cette invention.

