Denzel Washington : "Trump fait partie du plan de Dieu"

Denzel Washington présentait son nouveau film, "Roman J. Israel, Esq." lors d'un entretien au Christian Post quand on lui a posé une question sur Donald Trump et la violence de l'actuelle société. Sa réponse a surpris plus d'un : il s'en est pris à la méchanceté ambiante des réseaux sociaux, affirmant qu'il était choqué par la violence des commentaires. "Vous ne pouvez pas blamer qui que ce soit en la matière, y compris le Président." Et de commenter en citant la Bible (Daniel 10) : "Dieu met en place les dirigeants pour une raison et une saison.", ajoutant que la présidence du magnat républicain était dans le plan du "boss".

L'acteur a assorti cet élan mystique d'un encouragement à destination des jeunes de son temps, les engageant à ne pas baisser les bras devant les difficultés qu'ils rencontrent. Et a déclaré prier pour eux.