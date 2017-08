Découvrez le sextoy inspiré de l'épée d'un personnage de Game of Thrones

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cohen et Schlesinger se donnent trois ans pour redresser Europe 1

VIDEO - L'Allemagne sous le choc : un infirmier déjà condamné à la perpétuité soupçonné de plus de 84 meurtres

US Open : Caroline Garcia expéditive

En savoir plus

Ce n'est pas le premier produit dérivé original que comptabilise la série. Les fans de la série s'ils ne se sentent pas de sauter le pas avec le jouet pour adulte peuvent se rabattre sur les moulins à poivre ou sel à l'effigie des armoiries des grandes familles de la série, le noeud papillon floqué du loup de la famille Stark ou encore le cale-porte inspiré d'un autre personnage dont on taira ici le nom pour les retardataires.

Un petit plaisir que les fans de la série peuvent s'offrir pour la modique somme de 110 dollars (soit environ 92 euros) tout de même. A ce prix-là on aurait pu s'attendre à de l'acier valyrien mais il faudra se contenter de silicone.

Mashable a repéré sur le site spécialisé " Geeky Sex Toys " un godemichet à l'effigie de l'épée d'un des personnages principaux de la série, Jon Snow. Le jouet pour adulte est intitulé "Game of Moans – Long Shaft" que l'on peut traduire par "Jeux de gémissements – Long manche", en référence au nom de l'épée dans la série "Long Claw" (longue griffe).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres