Daniel Day-Lewis arrête le cinéma

"My left foot", "Au nom du père", "There will be blood", "Lincoln"… Une filmographie impressionnante pour le désormais retraité Daniel Day-Lewis. Le comédien britannique, devenu Irlandais en 1993, a décidé de mettre fin à sa carrière dans un bref communiqué. "Il est immensément reconnaissant envers tous ses collaborateurs et le public depuis tant d'années. Il s'agit d'une décision personnelle et ni lui, ni ses représentants ne feront de commentaires" a déclaré sa porte-parole.

Seul acteur à avoir remporté trois Oscars, Daniel Day-Lewis s'est fait connaitre notamment avec le film "My left foot" de Jim Sheridan.

Il obtient une popularité internationale en prenant le rôle principal du "Dernier des Mohicans" mais aussi en tournant avec Leonardo DiCaprio dans "Gangs of New York." A 60 ans, il n'a pas précisé ce qu'il souhaitait désormais faire.