La curieuse prophétie faite à Kate Middleton concernant "un beau et riche William"

Le chômage en Europe, l’Etat islamique au proche Orient, la déforestation, le réchauffement climatique… le monde est un concentré de pilules anxiogènes. Heureusement, certaines personnes vivent très loin de tout ça et sont plus en mode conte de fée. Prenez Kate et William, prince et princesse du Royaume-Uni. Riches, jeunes, bientôt parents pour la troisième fois…. Et leur couple se teinte même de merveilleux, car ils étaient visiblement destinés à être ensemble.

Alors qu’elle était à l'école préparatoire de St. Andrew à Buckhold, la jeune Kate Middleton, robe blanche et fleurs dans les cheveux, a joué dans une pièce de théâtre, dont une vidéo a été récemment dévoilée. Dans cette pièce, une voyante lui dit : "Bientôt, vous rencontrerez un bel homme, un riche gentilhomme." "C'est tout ce que j'ai jamais espéré. Est-ce qu'il tombera amoureux de moi ?", répond la future princesse british. "En effet, il le fera", lui assure la voyante. "Et il m'épousera ?", demande Kate. "Et il vous épousera " confirme la diseuse de bonne aventure qui explique même qu’il l’emmènera "à Londres".

Et on apprend plus tard dans cette pièce de théâtre, on y apprend que le fameux gentleman s’appelle… William. Oh my...