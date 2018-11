Un couple découvre 53 cadavres de chats dans leur jardin

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

France Bleu Azur évoque trois pistes : actes de cruauté, épidémie ou trafic de fourrure, expliquant qu'elles étaient toutes envisagées par les gendarmes de Grasse et par le parquet.

Deux plaintes ont été déposées par les nouveaux propriétaires et une association de protection des animaux dans le but de connaître la vérité. Les nouveaux propriétaires connaissaient bien l'ancien patron des lieux : un homme connu pour recueillir les chats errants dans le quartier.

C'est un véritable cimetière de chats qu'un couple a découvert dans le jardin de leur nouvelle maison. L'histoire se déroule à Tourrettes-sur-loup (dans les Alpes-Maritimes près de Nice) et est rapportée par France Bleu Azur. Souhaitant faire des travaux, le couple est tombé par hasard sur un premier sac de croquettes avec à l'intérieur deux corps de chats. Le scénario se reproduira plusieurs fois pour, au total, retrouver 53 cadavres de félins selon le parquet de Grasse.

