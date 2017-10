Comment le terme "Allah" s'est retrouvé sur des vêtements funéraires vikings

Des traces musulmanes aux confins de la Suède viking du 10ème siècle ? C'est l'extraordinaire découverte de chercheurs de l'université d'Uppsala (Suède) qui ont découvert les inscriptions "Allah" et "Ali" sur des tissus funéraires. Découvertes entre la fin du 19ème siècle et la moitié du 20ème siècle, ces tombes ne laissaient pas présager de telles inscriptions mais les archéologues étaient interloqués par des inscriptions indéchiffrables. En les regardant à l'envers grâce à un miroir, ils ont compris qu'il s'agissait de kufi, une des premières calligraphies arabes.

Comment interpréter ces inscriptions, retrouvées dans une centaine d'étoffes ? Les chercheurs ont plusieurs hypothèses. La première est qu'il peut y avoir des tombes musulmanes. Avant leurs incursions dans l'Europe du sud, les Vikings étaient connus pour être de grands commerçants, à l'époque où les Maures contrôlaient la méditerranée. Les échanges et rencontres entre les deux cultures étaient fréquents, si bien que de nombreuses sources historiques sur les Vikings viennent de voyageurs arabes.

L'autre hypothèse est l'influence culturelle reprise par les Vikings. Contrairement à la culture populaire, la religion des Vikings est très mal connue et il est fort possible que ce peuple ait repris les idées musulmanes sur le paradis et la vie après la mort. L'inscription "Ali" est d'autant plus intéressante qu'elle fait référence au chiisme, une doctrine minoritaire. Une preuve que les Vikings, peuple encore très mystérieux, ont su construire une culture riche et diverse.