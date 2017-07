Coldplay dévoile son nouveau single "Aliens", en soutien aux migrants

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Sommet du G20 à Hambourg - Début du premier entretien entre Trump et Poutine en marge du sommet

F1: Hamilton toujours le plus rapide après la 2e séance d'essais libres du GP d'Autriche

G20 à Hambourg: Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent pour la première fois

Ce n'est pas la première fois que Coldplay, un des groupes les plus populaires du monde, s'investit dans le caritatif. En 2010, Chris Martin et sa bande avaient organisé par exemple deux concerts en faveur d'une autre association soutenant les sans-abri en Angleterre.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres