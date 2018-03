Classement Forbes des milliardaires : Bezos premier, Bernard Arnault 4e

En 2018, le classement Forbes donne la part belle aux Américains, une fois de plus (13 sur les 20 premiers). En tête, on retrouve le patron d'Amazon Jeff Bezos avec une fortune de 112 milliards de dollars, devant les 90 milliards de Bill Gates et les 84 milliards de Warren Buffett. Premier français du classement, Bernard Arnault, le patron de LVMH, est quatrième, devant Mark Zuckerberg. L'héritière Françoise Bettencourt Meyers est elle 18e avec une fortune estimée à 42,2 milliards de dollars.

Le classement entier de Forbes 2018 :

1.

Jeff Bezos (Amazon) : 112 milliards

2. Bill Gates (Microsoft) : 90 milliards

3. Warren Buffett (Berkshire Hathaway) : 84 milliards

4. Bernard Arnault (LVMH) : 72,2 milliards

5. Mark Zuckerberg (Facebook) : 71 milliards

6. Amancio Ortega (Zara) : 70 milliards

7. Carlos Slim Helu (Telmex) : 67,1 milliards

8. Charles Koch (Koch Industries) : 60 milliards

9. David Koch (Koch Industries) : 60 milliards

10. Larry Ellison (Oracle) : 58,5 milliards

11. Michael Bloomberg (Bloomberg) : 50 milliards

12. Larry Page (Google) : 48,8 milliards

13. Sergueï Brin (Google) : 47,5 milliards

14. Jim Walton (Wal-Mart) : 46,4 milliards

15. S. Robson Walton (Wal-Mart) : 46,2 milliards

16. Alice Walton (Wal-Mart) : 46 milliards

17. Ma Huateng (Tencent) : 45,3 milliards

18. Françoise Bettencourt Meyers (L'Oréal) : 42,2 milliards

19. Mukesh Ambani (Reliance Industries) : 40,1 milliards

20. Jack Ma (Alibaba) : 39 milliards.