La Chine possède désormais le plus long pont maritime du monde

La Chine, pays de tous les possibles et de tous les adjectifs. Désormais, l’Empire du Milieu pourra se vanter d’un nouveau record : le "plus grand pont maritime du monde". Ce dernier va relier Hong Kong, Macao et la ville de Zhuhai, au sud de la Chine continentale. D'une longueur de 54 kilomètres et 34 mètres de larges, il est le pont maritime le plus long du monde.

Accrochez-vous, car en plus des mensurations, les chiffres donnent le tournis.

Ce gargantuesque projet aurait couté la bagatelle de 15,5 milliards de dollars. Quatre îles artificielles ont été construites pour soutenir la structure du pont de 420.000 tonnes d’acier. Avec tout cela, pas moins de 60 Tour Eiffel pourraient être construites ! L’ouvrage dispose de six voies et quatre tunnels, dont l’un sous-marin. Enfin, il devrait être emprunté quotidiennement par près de 40.000 véhicules…

D’après Le Monde, le pont devrait "d’une part, accélérer le développement de la rive ouest du delta et, d’autre part, concrétiser l’intégration physique de Hongkong au sud de la Chine". Mais petit bémol pour les amateurs de record : "Bien que certains parlent du plus grand pont du monde, il s’agit plutôt d’un ensemble de viaducs, dont la longueur bout à bout est de 55 kilomètres", précise dans les colonnes du journal Michel Bonnet directeur des opérations de Dragages Hong Kong, filiale de Bouygues Construction.