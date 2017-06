Charles Aznavour se produira pour la première fois à Bercy le 13 décembre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

100 millions euros d’investissements et au moins dix nouvelles attractions d’ici 2021: voici les changements attendus à Walibi dans les prochaines années

Brexit: May va présenter son projet

GB: May va présenter son projet pour "protéger" les droits des citoyens de l'UE après le Brexit

Avant cette date très attendue, Charles Aznavour doit se produire aux ruines de Faqra au Liban le 15 juillet, à Rome le 23 juillet, à Cagliari le 13 août et à Vienne le 9 décembre.

Lors de ce concert dans la célèbre salle parisienne (qui peut contenir entre 15 000 et 20 000 personnes selon les configurations), Charles Aznavour interprétera un vingtaine de ses titres les plus connus.

Le chanteur de 93 ans, qui donne encore des concerts plusieurs fois par an dans de nombreux pays, se produit habituellement au Palais des Sports de paris au mois de décembre.

